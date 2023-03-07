Дарья Федосиева
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
24.01.1899
Муж: Фёдор Антипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1900
Сын: Подшибиков Владимир Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антипов
Рождение ребёнка
30.06.1901
Сын: Подшибиков Косьма Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антипов
Рождение ребёнка
25.07.1902
Сын: Подшибиков Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антипов
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Антипов
Рождение ребёнка
19.11.1905
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Антипов
Рождение ребёнка
18.05.1907
Сын: Подшибиков Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Антипов
Рождение ребёнка
08.10.1910
Отец ребёнка: Фёдор Антипов
Рождение ребёнка
18.06.1914
Сын: Подшибиков Леонтий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антипов
Рождение ребёнка
12.02.1916
Сын: Подшибиков Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антипов
Смерть
Неизвестно