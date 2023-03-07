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Дарья Федосиева

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Мать: Надежда Филиппова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1899

Муж: Фёдор Антипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1900

Сын: Подшибиков Владимир Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1901

Сын: Подшибиков Косьма Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1902

Сын: Подшибиков Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Антипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1905

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Антипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1907

Сын: Подшибиков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Антипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Подшибиков Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1914

Сын: Подшибиков Леонтий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1916

Сын: Подшибиков Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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