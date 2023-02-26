Надежда Филиппова
Место рожденияс.Шиловское Оршанского уезда Могилевской губ.
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Шиловское Оршанского уезда Могилевской губ.
Бракосочетание
01.06.1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1864
Сын: Прохоренков Андрей Федосиев
Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Прохоренков Пётр Федосиев
Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ефросиния Федосова
Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Рождение ребёнка
15.08.1875
Дочь: Зюкова (зюк) Наталия Федосова
Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Рождение ребёнка
27.08.1877
Сын: Прохоренков Иоанн (Федотов)
Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Рождение ребёнка
26.05.1879
Дочь: Елена Федосиева
Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Дарья Федосиева
Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1882
Сын: Прохоренков Николай Федосиев
Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Рождение ребёнка
22.02.1886
Сын: Прохоренков Тимофей Федосов
Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Смерть
Неизвестно