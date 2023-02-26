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Надежда Филиппова

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Место рождения

с.Шиловское Оршанского уезда Могилевской губ.

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Шиловское Оршанского уезда Могилевской губ.
Бракосочетание
01.06.1862

Муж: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1864

Сын: Прохоренков Андрей Федосиев

Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Прохоренков Пётр Федосиев

Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ефросиния Федосова

Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Рождение ребёнка
15.08.1875

Дочь: Зюкова (зюк) Наталия Федосова

Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1877

Сын: Прохоренков Иоанн (Федотов)

Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1879

Дочь: Елена Федосиева

Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Дарья Федосиева

Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1882

Сын: Прохоренков Николай Федосиев

Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1886

Сын: Прохоренков Тимофей Федосов

Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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