Зюкова (Зюк) (Прохоренкова) Наталия Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюкова (Зюк) (Прохоренкова) Наталия Федосова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1875

Отец: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Мать: Надежда Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1894

Дочь: Фёкла Прохорова

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1896

Дочь: Екатерина Прохорова

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1900

Дочь: Александра Прохорова

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1903

Сын: Зюков Фёдор ст.

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1904

Сын: Зюков Сергей Прохоров

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1906

Дочь: Татьяна Прохорова

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1907

Сын: Зюков Фёдор Прохоров

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1908

Сын: Зюков Михаил Прохоров

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Зюков Михаил мл.

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1911

Дочь: Мария Прохорова

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1912

Дочь: Ольга Прохорова

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1913

Сын: Зюков Николай Прохоров

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1916

Сын: Зюков Григорий Прохоров

Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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