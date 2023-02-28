Зюкова (Зюк) (Прохоренкова) Наталия Федосова
Место рождения
Дата рождения15.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Фёкла Прохорова
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Дочь: Екатерина Прохорова
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Дочь: Александра Прохорова
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Сын: Зюков Фёдор ст.
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Дочь: Татьяна Прохорова
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Сын: Зюков Фёдор Прохоров
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Сын: Зюков Михаил мл.
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Дочь: Мария Прохорова
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Дочь: Ольга Прохорова
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов
Отец ребёнка: Зюков (зюк) Прохор Емельянов