Прохоренков Пётр Федосиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоренков Пётр Федосиев

Прохоренков Пётр Федосиев

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

13.10.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Мать: Надежда Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1894

Жена: Пелагея Макарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1898

Сын: Прохоренков Иоанн Петров

Мать ребёнка: Пелагея Макарова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1900

Сын: Прохоренков Роман Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Макарова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1903

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Макарова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.06.1905

Жена: Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
13.10.1905
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от угара
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close