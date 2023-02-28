Прохоренков Пётр Федосиев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти13.10.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
13.02.1894
Жена: Пелагея Макарова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1898
Мать ребёнка: Пелагея Макарова
Рождение ребёнка
26.09.1900
Сын: Прохоренков Роман Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Макарова
Рождение ребёнка
10.01.1903
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Макарова
Бракосочетание
06.06.1905
Жена: Ефросиния Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
13.10.1905
Причина смерти: от угара