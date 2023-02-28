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Пелагея Макарова

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Место рождения

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

29.03.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: ?

Мать: ?

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1894

Муж: Прохоренков Пётр Федосиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1898

Сын: Прохоренков Иоанн Петров

Отец ребёнка: Прохоренков Пётр Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1900

Сын: Прохоренков Роман Петрович

Отец ребёнка: Прохоренков Пётр Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1903

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Прохоренков Пётр Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.03.1905
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
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