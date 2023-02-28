Пелагея Макарова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти29.03.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1898
Отец ребёнка: Прохоренков Пётр Федосиев
Рождение ребёнка
26.09.1900
Сын: Прохоренков Роман Петрович
Отец ребёнка: Прохоренков Пётр Федосиев
Рождение ребёнка
10.01.1903
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Прохоренков Пётр Федосиев
Смерть
29.03.1905
Причина смерти: от родов