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Ефросиния Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1894

Муж: Михаил Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Гладышев Мефодий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Бракосочетание
06.06.1905

Муж: Прохоренков Пётр Федосиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1908

Дочь: Ефросиния (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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