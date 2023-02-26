Ефросиния Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1894
Муж: Михаил Васильев
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Гладышев Мефодий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1903
Сын: Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Бракосочетание
06.06.1905
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1908
Дочь: Ефросиния (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно