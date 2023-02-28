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Прохоренков Николай Федосиев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1882

Отец: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Мать: Надежда Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Пелагея Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.06.1902

Сын: Прохоренков Пётр Николаев

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1903

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Анисия Николаева

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Прохоренков Сергей Николаев

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1910

Сын: Прохоренков Антоний Николаев

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1911

Сын: Прохоренков Димитрий Николаев

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Прохоренков Фёдор Николаев

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Прохоренков Александр Николаев

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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