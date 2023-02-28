Прохоренков Николай Федосиев
Место рождения
Дата рождения04.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1882
Бракосочетание
26.01.1901
Жена: Пелагея Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.06.1902
Сын: Прохоренков Пётр Николаев
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
15.11.1903
Дочь: Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Анисия Николаева
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1907
Сын: Прохоренков Сергей Николаев
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.01.1910
Сын: Прохоренков Антоний Николаев
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1911
Сын: Прохоренков Димитрий Николаев
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Прохоренков Фёдор Николаев
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Прохоренков Александр Николаев
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно