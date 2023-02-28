Альховикова Ульяния Стефанова
Место рождения
Дата рождения19.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1873
Отец: Быков Стефан (Григорьев)
Мать: Быкова Пелагея Акимова
Рождение ребёнка
16.11.1886
Сын: Альховиков Матвей Андреев
Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
17.10.1891
Сын: Андреев Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
20.06.1893
Дочь: Ульяния Андреева
Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
05.07.1894
Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
09.06.1900
Сын: Альховиков Арсений Андреев
Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
09.06.1900
Сын: Альховиков Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
10.04.1903
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1905
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
25.02.1908
Сын: Альховиков Василий Андреев
Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев
Смерть
Неизвестно