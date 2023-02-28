Альховикова Ульяния Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альховикова Ульяния Стефанова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1873

Отец: Быков Стефан (Григорьев)

Мать: Быкова Пелагея Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1886

Сын: Альховиков Матвей Андреев

Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1891

Сын: Андреев Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1893

Дочь: Ульяния Андреева

Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1894

Сын: Альховиков Пётр Андреев

Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Альховиков Арсений Андреев

Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Альховиков Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1903

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1905

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1908

Сын: Альховиков Василий Андреев

Отец ребёнка: Альховиков Андрей Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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