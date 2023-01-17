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Андреев Леонтий Андреевич

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1891

Отец: Альховиков Андрей Алексеев

Мать: Альховикова Ульяния Стефанова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1916

Жена: Андреева Пелагея Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1917
13 Инженерно-Стр. дружина 1 Сиб. пор. отряд
Военная служба
1917
276-й пехотный Купянский полк
Смерть
Неизвестно
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