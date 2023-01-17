Андреев Леонтий Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1891
Бракосочетание
17.01.1916
Жена: Андреева Пелагея Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1917
13 Инженерно-Стр. дружина 1 Сиб. пор. отряд
Военная служба
1917
276-й пехотный Купянский полк
Смерть
Неизвестно