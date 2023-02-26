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Ефросиния (Ефимова)

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Аким Терентиев

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1853

Муж: Никита Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.05.1858

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Никита Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1860

Сын: Гавриил Никитин

Отец ребёнка: Никита Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1861

Дочь: Васса Никитина

Отец ребёнка: Никита Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Никита Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1864

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Никита Ефимов

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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