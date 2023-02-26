Ефросиния (Ефимова)
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Аким Терентиев
Мать: ?
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1853
Муж: Никита Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.05.1858
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Никита Ефимов
Рождение ребёнка
24.03.1860
Сын: Гавриил Никитин
Отец ребёнка: Никита Ефимов
Рождение ребёнка
11.08.1861
Дочь: Васса Никитина
Отец ребёнка: Никита Ефимов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Никита Ефимов
Рождение ребёнка
01.05.1864
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Никита Ефимов
д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно