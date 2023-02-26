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Емельян Марков

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.08.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1820

Отец: Астапенков Марк Андреев

Мать: Домника (Андреева)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1844

Жена: Пелагея Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1845

Дочь: Параскева Емельянова

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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