Емельян Марков
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.08.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
07.08.1820
Отец: Астапенков Марк Андреев
Мать: Домника (Андреева)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1844
Жена: Пелагея Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1845
Дочь: Параскева Емельянова
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно