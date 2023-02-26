Даниил Марков
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.12.1834
Дата смерти01.02.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1834
Отец: Астапенков Марк Андреев
Мать: Домника (Андреева)
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1858
Жена: Параскева Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1859
Дочь: Евлампия Данилова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Гликерия Данилова
Мать ребёнка: Елена (Леонова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1871
Дочь: Екатерина Данилова
Мать ребёнка: Елена (Леонова)
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра (Елизавета) Данилова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1882
Сын: Григорий Данилов
Мать ребёнка: Елена (Леонова)
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена (Леонова)
Смерть
01.02.1901
д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.