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Даниил Марков

Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.12.1834

Дата смерти

01.02.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1834

Отец: Астапенков Марк Андреев

Мать: Домника (Андреева)

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1858

Жена: Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1859

Дочь: Евлампия Данилова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Гликерия Данилова

Мать ребёнка: Елена (Леонова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1871

Дочь: Екатерина Данилова

Мать ребёнка: Елена (Леонова)

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра (Елизавета) Данилова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1882

Сын: Григорий Данилов

Мать ребёнка: Елена (Леонова)

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена (Леонова)

Смерть
01.02.1901
д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.