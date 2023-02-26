Елена (Леонова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Гликерия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Марков
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1871
Дочь: Екатерина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Марков
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1882
Сын: Григорий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Марков
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Марков
Смерть
Неизвестно