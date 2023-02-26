Елена (Леонова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Леонова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Гликерия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Марков

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1871

Дочь: Екатерина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Марков

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1882

Сын: Григорий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Марков

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Марков

Смерть
Неизвестно
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