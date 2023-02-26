Гликерия Данилова
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Даниил Марков
Мать: Елена (Леонова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1879
Муж: Василий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1885
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1888
Сын: Максим Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1891
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1896
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1898
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно