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Василий Иванов

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Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Зиновьев

Мать: Анисия Прокопова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1879

Жена: Гликерия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1885

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Гликерия Данилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1888

Сын: Максим Васильев

Мать ребёнка: Гликерия Данилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1891

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Гликерия Данилова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1896

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Гликерия Данилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1898

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Гликерия Данилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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