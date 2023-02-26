Анисия Прокопова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смерти21.12.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Зиновьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1853
Отец: Прокопий Ефремов
Мать: Мария Кодратова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Зиновьев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евдокия (Ефимия) Иванова
Отец ребёнка: Иван Зиновьев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1871
Сын: Антоний Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Зиновьев
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1872
Отец ребёнка: Иван Зиновьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1875
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Зиновьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Симон Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Зиновьев
Рождение ребёнка
23.02.1879
Сын: Прокопий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Зиновьев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1881
Сын: Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Зиновьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1882
Сын: Даниил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Зиновьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.12.1902
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа