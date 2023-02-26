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Анисия Прокопова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

21.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Зиновьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1853

Отец: Прокопий Ефремов

Мать: Мария Кодратова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Зиновьев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евдокия (Ефимия) Иванова

Отец ребёнка: Иван Зиновьев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1871

Сын: Антоний Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Зиновьев

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1872

Сын: Абрам (Аврамий) Иванов

Отец ребёнка: Иван Зиновьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1875

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Зиновьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Симон Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Зиновьев

Рождение ребёнка
23.02.1879

Сын: Прокопий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Зиновьев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1881

Сын: Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Зиновьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1882

Сын: Даниил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Зиновьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.12.1902
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
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