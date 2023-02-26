Мария Кодратова
Место рожденияд.Титы
Дата рождения1817
Дата смерти09.03.1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кодрат Иванов
Мать: не указана
д.Титы
Рождение ребёнка
18.01.1839
Сын: Макарий Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
24.12.1840
Сын: Мордарий Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
17.06.1843
Сын: Леонтий Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
29.12.1844
Дочь: Мишекина Анисия Прокофьева
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
29.12.1844
Дочь: Мелания Прокофьева
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
14.06.1847
Дочь: Агрипина Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
31.12.1849
Сын: Василий Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
23.02.1852
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
До 1853
Дочь: Анисия Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
27.02.1854
Дочь: Евдокия Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Яков Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Мартирий Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Рождение ребёнка
09.07.1860
Дочь: Ефимия Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Ефремов
Смерть
09.03.1880