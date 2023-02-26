Мария Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Кодратова

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Место рождения

д.Титы

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кодрат Иванов

Мать: не указана

д.Титы
Рождение ребёнка
18.01.1839

Сын: Макарий Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1840

Сын: Мордарий Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1843

Сын: Леонтий Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1844

Дочь: Мишекина Анисия Прокофьева

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1844

Дочь: Мелания Прокофьева

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1847

Дочь: Агрипина Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1849

Сын: Василий Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1852

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1853

Дочь: Анисия Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Рождение ребёнка
27.02.1854

Дочь: Евдокия Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Яков Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Мартирий Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1860

Дочь: Ефимия Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Ефремов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
09.03.1880
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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