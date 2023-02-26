Мишекина Анисия Прокофьева
Место рождения
Дата рождения29.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1844
Отец: Прокопий Ефремов
Мать: Мария Кодратова
Бракосочетание
04.02.1862
Муж: Мишекин Иван Антипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1863
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
Смерть
Неизвестно