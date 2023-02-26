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Мишекина Анисия Прокофьева

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.12.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1844

Отец: Прокопий Ефремов

Мать: Мария Кодратова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Мишекин Иван Антипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1863

Сын: Мишекин Гордей Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

Смерть
Неизвестно

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