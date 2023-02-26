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Мишекин Иван Антипов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.09.1842

Дата смерти

20.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1842

Отец: Мишекин (лёщенок)(мищенко) Антипий Лукьянов

Мать: Мишекина Александра Захарова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1862

Жена: Мишекина Анисия Прокофьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Военная служба
?.11.1863
отдан в военную службу
Рождение ребёнка
26.12.1863

Сын: Мишекин Гордей Иванов

Мать ребёнка: Мишекина Анисия Прокофьева

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1873

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Васса Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1880

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1882

Дочь: Александра (София) Иванова

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1884

Сын: Тихон Иванов

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1886

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Павлова

Рождение ребёнка
01.07.1893

Сын: Константин Иванов

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1896

Сын: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1897

Сын: Мишекин Никита Иванов

Мать ребёнка: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павлова

Смерть
20.05.1902
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
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