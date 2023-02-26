Мишекин Иван Антипов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.09.1842
Дата смерти20.05.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1842
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Военная служба
?.11.1863
отдан в военную службу
Рождение ребёнка
26.12.1863
Мать ребёнка: Мишекина Анисия Прокофьева
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1873
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1874
Дочь: Васса Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1880
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1882
Дочь: Александра (София) Иванова
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1884
Сын: Тихон Иванов
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1885
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1886
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
01.07.1893
Сын: Константин Иванов
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1896
Сын: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1897
Мать ребёнка: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Павлова
Смерть
20.05.1902
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.