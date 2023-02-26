Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.03.1873
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1874
Дочь: Васса Иоаннова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1880
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1882
Дочь: Александра (София) Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1884
Сын: Тихон Иванов
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1885
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1886
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
Рождение ребёнка
01.07.1893
Сын: Константин Иванов
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1896
Сын: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1897
Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишекин Иван Антипов
Смерть
Неизвестно