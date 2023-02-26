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Анна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
31.03.1873

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Васса Иоаннова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1880

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1882

Дочь: Александра (София) Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1884

Сын: Тихон Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1886

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

Рождение ребёнка
01.07.1893

Сын: Константин Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1896

Сын: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1897

Сын: Мишекин Никита Иванов

Отец ребёнка: Мишекин Иван Антипов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишекин Иван Антипов

Смерть
Неизвестно
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