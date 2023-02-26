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Василий Иванов

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Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.01.1878

Дата смерти

23.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878

Отец: Мишекин Иван Антипов

Мать: Анна Павлова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Пелагея Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1900

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Власова

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1902

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Власова

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Власова

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1907

Дочь: Наталия Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Власова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1909

Сын: Филипп Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Власова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.07.1910
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скоротечной чахотки
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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