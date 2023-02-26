Василий Иванов
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.01.1878
Дата смерти23.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878
Отец: Мишекин Иван Антипов
Мать: Анна Павлова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Пелагея Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1900
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Власова
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1902
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Власова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Власова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1907
Дочь: Наталия Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Власова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1909
Сын: Филипп Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Власова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.07.1910
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скоротечной чахотки
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище