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Тихон Иванов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.06.1884

Дата смерти

09.07.1884

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1884

Отец: Мишекин Иван Антипов

Мать: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.07.1884
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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