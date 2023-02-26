Анна Иванова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.12.1880
Дата смерти05.06.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1880
Отец: Мишекин Иван Антипов
Мать: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.06.1881
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище