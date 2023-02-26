Иоанн Иоаннов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.11.1876
Дата смерти27.02.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1876
Отец: Мишекин Иван Антипов
Мать: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.02.1877
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище