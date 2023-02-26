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Иоанн Иоаннов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.11.1876

Дата смерти

27.02.1877

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1876

Отец: Мишекин Иван Антипов

Мать: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.02.1877
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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