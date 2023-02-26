Александра (София) Иванова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.04.1882
Дата смерти05.09.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1882
Отец: Мишекин Иван Антипов
Мать: Анна Павлова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1905
Муж: Семён Филимонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1905
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Филимонов
Рождение ребёнка
09.05.1907
Сын: Николай Семёнов
Отец ребёнка: Семён Филимонов
Смерть
05.09.1907
Причина смерти: от натуральной