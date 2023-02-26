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Александра (София) Иванова

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.04.1882

Дата смерти

05.09.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1882

Отец: Мишекин Иван Антипов

Мать: Анна Павлова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1905

Муж: Семён Филимонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1905

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Филимонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1907

Сын: Николай Семёнов

Отец ребёнка: Семён Филимонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.09.1907
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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