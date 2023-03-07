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Семён Филимонов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1905

Жена: Александра (София) Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1905

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Александра (София) Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1907

Сын: Николай Семёнов

Мать ребёнка: Александра (София) Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.10.1914

Жена: Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1915

Сын: Никита Семёнов

Мать ребёнка: Дария Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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