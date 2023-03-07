Семён Филимонов
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1905
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1905
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Александра (София) Иванова
Рождение ребёнка
09.05.1907
Сын: Николай Семёнов
Мать ребёнка: Александра (София) Иванова
Бракосочетание
19.10.1914
Жена: Дария Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1915
Сын: Никита Семёнов
Мать ребёнка: Дария Иванова
Смерть
Неизвестно