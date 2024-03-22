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Слесарева Евдокия Яковлева

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.03.1847

Дата смерти

12.02.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1847

Отец: Яков Косьмин

Мать: Ксения (Анисия) Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Слесарева Наталия Филимонова

Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1873

Дочь: Слесарева Марфа Филимонова

Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1876

Дочь: Слесарева Пелагея Филимонова

Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1879

Сын: Слесарев Семён Филимонов

Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1882

Дочь: Феврония Филимонова

Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1885

Сын: Слесарев Никита Филимонов

Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1886

Сын: Слесарев Владимир Филимонов

Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1890

Сын: Слесарев Пётр Филимонов

Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слесарев Филимон Петров

Смерть
12.02.1916
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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