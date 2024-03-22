Слесарева Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения01.03.1847
Дата смерти12.02.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1847
Отец: Яков Косьмин
Мать: Ксения (Анисия) Сергеева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Слесарева Наталия Филимонова
Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров
Рождение ребёнка
09.06.1873
Дочь: Слесарева Марфа Филимонова
Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров
Рождение ребёнка
26.04.1876
Дочь: Слесарева Пелагея Филимонова
Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров
Рождение ребёнка
11.02.1879
Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров
Рождение ребёнка
26.06.1882
Дочь: Феврония Филимонова
Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров
Рождение ребёнка
16.03.1885
Сын: Слесарев Никита Филимонов
Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров
Рождение ребёнка
15.07.1886
Сын: Слесарев Владимир Филимонов
Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров
Рождение ребёнка
22.08.1890
Отец ребёнка: Слесарев Филимон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1916