Слесарева Пелагея Филимонова
Место рождения
Дата рождения26.04.1876
Дата смерти06.08.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1876
Бракосочетание
24.01.1893
Муж: Дмитрий Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1896
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Рождение ребёнка
23.01.1899
Сын: Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Рождение ребёнка
11.04.1909
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Рождение ребёнка
02.10.1910
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Смерть
06.08.1913
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище