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Слесарева Пелагея Филимонова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.04.1876

Дата смерти

06.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1876

Отец: Слесарев Филимон Петров

Мать: Слесарева Евдокия Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Дмитрий Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1896

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1899

Сын: Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1909

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1910

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.08.1913
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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