Дмитрий Прохоров
Место рождения
Дата рождения13.05.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1875
Отец: Прохор Гаврилов
Мать: Евдокия (Семёнова)
Бракосочетание
24.01.1893
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1896
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Слесарева Пелагея Филимонова
Рождение ребёнка
23.01.1899
Сын: Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Слесарева Пелагея Филимонова
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: Матрона Дмитриева
Мать ребёнка: Слесарева Пелагея Филимонова
Рождение ребёнка
11.04.1909
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Слесарева Пелагея Филимонова
Рождение ребёнка
02.10.1910
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Слесарева Пелагея Филимонова
Бракосочетание
22.09.1913
Жена: Марфа Сергеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1914
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
Рождение ребёнка
07.11.1916
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
Смерть
Неизвестно