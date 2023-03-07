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Дмитрий Прохоров

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.05.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1875

Отец: Прохор Гаврилов

Мать: Евдокия (Семёнова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Слесарева Пелагея Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1896

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Слесарева Пелагея Филимонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1899

Сын: Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Слесарева Пелагея Филимонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Матрона Дмитриева

Мать ребёнка: Слесарева Пелагея Филимонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1909

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Слесарева Пелагея Филимонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1910

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Слесарева Пелагея Филимонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.09.1913

Жена: Марфа Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1914

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1916

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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