Марфа Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1913
Муж: Дмитрий Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1914
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Рождение ребёнка
07.11.1916
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно