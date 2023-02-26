Марфа Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.09.1913

Муж: Дмитрий Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1914

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1916

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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