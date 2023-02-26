Ксения (Анисия) Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1844
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
01.03.1847
Дочь: Слесарева Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
16.07.1849
Сын: Илья Яковлев
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
03.08.1854
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Рождение ребёнка
09.06.1857
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Косьмин
Бракосочетание
24.01.1943
Муж: Яков Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно