Ксения (Анисия) Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Анисия) Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1844

Сын: Абрамов Авраамий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1847

Дочь: Слесарева Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1849

Сын: Илья Яковлев

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1854

Сын: Дометий (Демид) Яковлев

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1857

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1943

Муж: Яков Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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