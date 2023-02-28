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Дометий (Демид) Яковлев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1854

Отец: Яков Косьмин

Мать: Ксения (Анисия) Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.05.1874

Жена: Марина Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1875

Сын: Иван Демидов

Мать ребёнка: Марина Акимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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