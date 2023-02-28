Дометий (Демид) Яковлев
Место рождения
Дата рождения03.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1854
Отец: Яков Косьмин
Мать: Ксения (Анисия) Сергеева
Бракосочетание
20.05.1874
Жена: Марина Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1875
Сын: Иван Демидов
Мать ребёнка: Марина Акимова
Смерть
Неизвестно