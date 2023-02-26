(Якимцева) Марина Акимова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.02.1858
Дата смерти09.04.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1858
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.05.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1875
Сын: Иван Демидов
Отец ребёнка: Дометий (Демид) Яковлев
Смерть
09.04.1913