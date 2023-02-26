(Якимцева) Марина Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Якимцева) Марина Акимова

(Якимцева) Марина Акимова

avatar

Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.02.1858

Дата смерти

09.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1858

Отец: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

Мать: Якимцева Татьяна Владимирова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.05.1874

Муж: Дометий (Демид) Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1875

Сын: Иван Демидов

Отец ребёнка: Дометий (Демид) Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.04.1913
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close