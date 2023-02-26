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Якимцева Татьяна Владимирова

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Место рождения

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

28.11.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Владимир Сергеев

Мать: София Фёдорова

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1848

Муж: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1848

Дочь: Варвара (Акимова)

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1850

Сын: Якимцев Семён Акимов

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1852

Дочь: Пелагея Данилова

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1854

Сын: Якимцев Алексей Акимов

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1856

Дочь: Мария Акимова

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1858

Дочь: Марина Акимова

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1860

Сын: Якимцев Никифор Акимов

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1861

Сын: Якимцев Никита Акимов

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Харитина Акимова

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марина Акимова

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

Рождение ребёнка
29.05.1873

Дочь: Феодосия Акимова

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Мирон Акимов

Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
28.11.1904
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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