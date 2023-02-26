Якимцева Татьяна Владимирова
Место рожденияд.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смерти28.11.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Владимир Сергеев
Мать: София Фёдорова
д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1848
Дочь: Варвара (Акимова)
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1850
Сын: Якимцев Семён Акимов
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
Рождение ребёнка
30.09.1852
Дочь: Пелагея Данилова
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1854
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
Рождение ребёнка
18.07.1856
Дочь: Мария Акимова
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1858
Дочь: Марина Акимова
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1860
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1861
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Харитина Акимова
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Марина Акимова
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
Рождение ребёнка
29.05.1873
Дочь: Феодосия Акимова
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Мирон Акимов
Отец ребёнка: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
Смерть
28.11.1904