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Якимцев Семён Акимов

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.04.1850

Дата смерти

12.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1850

Отец: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

Мать: Якимцева Татьяна Владимирова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1878
рядовой
Рождение ребёнка
18.01.1880

Дочь: Ксения Семёнова

Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1881

Сын: Якимцев Дмитрий Семёнов

Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1882

Дочь: Параскева Семёнова

Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимцева Евдокия Семёнова

Смерть
12.04.1884
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд