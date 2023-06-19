Якимцев Семён Акимов
Место рождения
Дата рождения14.04.1850
Дата смерти12.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1850
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова
Военная служба
1878
рядовой
Рождение ребёнка
18.01.1880
Дочь: Ксения Семёнова
Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
25.10.1881
Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
16.10.1882
Дочь: Параскева Семёнова
Мать ребёнка: Якимцева Евдокия Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1884