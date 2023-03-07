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Якимцев Алексей Акимов

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Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.03.1854

Дата смерти

29.12.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1854

Отец: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

Мать: Якимцева Татьяна Владимирова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.10.1874

Жена: Якимцева Гликерия Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Якимцев Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1879

Сын: Якимцев Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1881

Сын: Якимцев Яков Алексеев

Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1883

Дочь: Дария Алексеева

Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1885

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова

Рождение ребёнка
25.05.1888

Сын: Якимцев Нил Алексеевич

Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Домника Алексеева

Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова

Рождение ребёнка
23.06.1893

Сын: Якимцев Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
29.12.1893
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
02.07.1894

Сын: Якимцев Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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