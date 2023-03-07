Якимцев Алексей Акимов
Место рождения
Дата рождения12.03.1854
Дата смерти29.12.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1854
Бракосочетание
20.10.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1876
Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
30.06.1879
Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
15.10.1881
Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
06.03.1883
Дочь: Дария Алексеева
Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
30.06.1885
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
25.05.1888
Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Домника Алексеева
Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова
Рождение ребёнка
23.06.1893
Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова
Смерть
29.12.1893
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
02.07.1894
Мать ребёнка: Якимцева Гликерия Захарова