Якимцева Гликерия Захарова
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти29.12.1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Захар Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1876
Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов
Рождение ребёнка
30.06.1879
Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов
Рождение ребёнка
15.10.1881
Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов
Рождение ребёнка
06.03.1883
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов
Рождение ребёнка
30.06.1885
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов
Рождение ребёнка
25.05.1888
Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Домника Алексеева
Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов
Рождение ребёнка
23.06.1893
Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов
Рождение ребёнка
02.07.1894
Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов
Смерть
29.12.1905
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище