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Якимцева Гликерия Захарова

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Место рождения

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

29.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Захар Никифоров

Мать: не указана

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.10.1874

Муж: Якимцев Алексей Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Якимцев Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1879

Сын: Якимцев Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1881

Сын: Якимцев Яков Алексеев

Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1883

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1885

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов

Рождение ребёнка
25.05.1888

Сын: Якимцев Нил Алексеевич

Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Домника Алексеева

Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов

Рождение ребёнка
23.06.1893

Сын: Якимцев Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1894

Сын: Якимцев Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Якимцев Алексей Акимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
29.12.1905
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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