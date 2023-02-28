Якимцев Пётр Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1876
Отец: Якимцев Алексей Акимов
Бракосочетание
02.06.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1899
Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова
Рождение ребёнка
22.10.1900
Сын: Якимцев Яков Петров
Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова
Рождение ребёнка
03.06.1904
Сын: Якимцев Фёдор Петров
Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова
Рождение ребёнка
25.05.1907
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: Фёкла Петрова
Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова
Рождение ребёнка
30.03.1913
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова
Рождение ребёнка
22.08.1914
Дочь: Васса Петрова
Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно