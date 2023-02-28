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Якимцев Пётр Алексеев

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Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1876

Отец: Якимцев Алексей Акимов

Мать: Якимцева Гликерия Захарова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.06.1897

Жена: Якимцева Макрина Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1899

Сын: Якимцев Александр Петров

Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1900

Сын: Якимцев Яков Петров

Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1904

Сын: Якимцев Фёдор Петров

Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1910

Дочь: Фёкла Петрова

Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1913

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1914

Дочь: Васса Петрова

Мать ребёнка: Якимцева Макрина Михайлова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимцева Макрина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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