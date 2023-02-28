Слесарева Марфа Филимонова
Место рождения
Дата рождения09.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1873
Бракосочетание
29.07.1890
Муж: Алексей Корнилиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1894
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Корнилиев
Рождение ребёнка
30.09.1895
Дочь: Тарасова Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Корнилиев
Рождение ребёнка
19.07.1898
Сын: Илья Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Корнилиев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Корнилиев
Рождение ребёнка
07.05.1905
Сын: Николай Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Корнилиев
Рождение ребёнка
26.12.1906
Дочь: Агафия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Корнилиев
Рождение ребёнка
03.01.1909
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Корнилиев
Рождение ребёнка
16.05.1911
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Корнилиев
Смерть
Неизвестно