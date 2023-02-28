Слесарева Марфа Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлесарева Марфа Филимонова

Слесарева Марфа Филимонова

avatar

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1873

Отец: Слесарев Филимон Петров

Мать: Слесарева Евдокия Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1890

Муж: Алексей Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1894

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Корнилиев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1895

Дочь: Тарасова Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Корнилиев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1898

Сын: Илья Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Корнилиев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Корнилиев

Рождение ребёнка
07.05.1905

Сын: Николай Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Корнилиев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1906

Дочь: Агафия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Корнилиев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1909

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Корнилиев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Корнилиев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close