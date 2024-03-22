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Тарасова Пелагея Алексеева

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1895

Отец: Алексей Корнилиев

Мать: Слесарева Марфа Филимонова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.07.1912

Муж: Тарасов Стефан Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1913

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Тарасов Стефан Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1915

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Тарасов Стефан Семёнов

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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