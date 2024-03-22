Тарасова Пелагея Алексеева
Место рождения
Дата рождения30.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1895
Отец: Алексей Корнилиев
Бракосочетание
06.07.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1913
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Тарасов Стефан Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1915
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Тарасов Стефан Семёнов
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно