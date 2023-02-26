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Тарасов Стефан Семёнов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.12.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1894

Отец: Тарасов Семён Тарасов

Мать: Тарасова Васса (Власова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1912

Жена: Тарасова Пелагея Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1913

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Алексеева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1915

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Алексеева

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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