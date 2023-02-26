Тарасов Стефан Семёнов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.12.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1894
Отец: Тарасов Семён Тарасов
Мать: Тарасова Васса (Власова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1913
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Алексеева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1915
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Тарасова Пелагея Алексеева
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно