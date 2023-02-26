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(Тарасова) Анна Стефанова

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Место рождения

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.11.1915

Дата смерти

17.05.1916

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1915

Отец: Тарасов Стефан Семёнов

Мать: Тарасова Пелагея Алексеева

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1916
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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