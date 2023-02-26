(Тарасова) Анна Стефанова
Место рожденияд.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.11.1915
Дата смерти17.05.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1915
Отец: Тарасов Стефан Семёнов
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1916
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.