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Тарасова Васса (Власова)

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Тарасов Семён Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1883

Сын: Тарасов Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1884

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1886

Сын: Тарасов Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1888

Дочь: Агрипина Семёнова

Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1890

Дочь: Надежда Семёнова

Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1892

Сын: Тарасов Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1893

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1894

Сын: Тарасов Стефан Семёнов

Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1898

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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