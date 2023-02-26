Тарасова Васса (Власова)
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1883
Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1884
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1886
Сын: Тарасов Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1888
Дочь: Агрипина Семёнова
Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1890
Дочь: Надежда Семёнова
Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1892
Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1893
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1894
Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1898
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Тарасов Семён Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно