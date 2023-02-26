Тарасов Сергей Семёнов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.07.1892
Дата смерти18.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1892
Отец: Тарасов Семён Тарасов
Мать: Тарасова Васса (Власова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1892
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.