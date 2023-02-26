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Тарасов Сергей Семёнов

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.07.1892

Дата смерти

18.07.1892

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1892

Отец: Тарасов Семён Тарасов

Мать: Тарасова Васса (Власова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1892
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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