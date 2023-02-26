(Тарасова) Параскева Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарасова) Параскева Семёнова

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.10.1893

Дата смерти

04.02.1894

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1893

Отец: Тарасов Семён Тарасов

Мать: Тарасова Васса (Власова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.02.1894
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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