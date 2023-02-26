(Тарасова) Параскева Семёнова
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.10.1893
Дата смерти04.02.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1893
Отец: Тарасов Семён Тарасов
Мать: Тарасова Васса (Власова)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.02.1894
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.