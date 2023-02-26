(Тарасова) Надежда Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тарасова) Надежда Семёнова

(Тарасова) Надежда Семёнова

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.09.1890

Дата смерти

09.08.1891

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1890

Отец: Тарасов Семён Тарасов

Мать: Тарасова Васса (Власова)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.08.1891
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close