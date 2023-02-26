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Абрам (Аврамий) Иванов

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Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.08.1872

Дата смерти

22.09.1900

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1872

Отец: Иван Зиновьев

Мать: Анисия Прокопова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894

Жена: Ульяния Кононова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1897

Сын: Павел (Авраамов)

Мать ребёнка: Ульяния Кононова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.09.1900
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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