Абрам (Аврамий) Иванов
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.08.1872
Дата смерти22.09.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1872
Отец: Иван Зиновьев
Мать: Анисия Прокопова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894
Жена: Ульяния Кононова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1897
Сын: Павел (Авраамов)
Мать ребёнка: Ульяния Кононова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.09.1900
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки