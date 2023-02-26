Иван Зиновьев
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1841
Отец: Зиновий Стефанов
Мать: Евдокия Иванова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Анисия Прокопова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1860
Жена: Агафия Моисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Анисия Прокопова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евдокия (Ефимия) Иванова
Мать ребёнка: Анисия Прокопова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1871
Сын: Антоний Иоаннов
Мать ребёнка: Анисия Прокопова
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1872
Мать ребёнка: Анисия Прокопова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1875
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Анисия Прокопова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Симон Иоаннов
Мать ребёнка: Анисия Прокопова
Рождение ребёнка
23.02.1879
Сын: Прокопий Иоаннов
Мать ребёнка: Анисия Прокопова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1881
Сын: Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Анисия Прокопова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1882
Сын: Даниил Иоаннов
Мать ребёнка: Анисия Прокопова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно