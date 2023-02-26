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Иван Зиновьев

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Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Зиновий Стефанов

Мать: Евдокия Иванова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Анисия Прокопова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1860

Жена: Агафия Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Анисия Прокопова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евдокия (Ефимия) Иванова

Мать ребёнка: Анисия Прокопова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1871

Сын: Антоний Иоаннов

Мать ребёнка: Анисия Прокопова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1872

Сын: Абрам (Аврамий) Иванов

Мать ребёнка: Анисия Прокопова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1875

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Анисия Прокопова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Симон Иоаннов

Мать ребёнка: Анисия Прокопова

Рождение ребёнка
23.02.1879

Сын: Прокопий Иоаннов

Мать ребёнка: Анисия Прокопова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1881

Сын: Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Анисия Прокопова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1882

Сын: Даниил Иоаннов

Мать ребёнка: Анисия Прокопова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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