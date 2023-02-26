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Варвара Иванова

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Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Иван Зиновьев

Мать: Анисия Прокопова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1879

Муж: Никифор Ананиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
24.05.1881

Муж: Науменков Михаил Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1882

Сын: Науменков Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов

Рождение ребёнка
09.01.1886

Сын: Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1888

Сын: Науменков Филипп Михайлов

Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1891

Сын: Науменков Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1892

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1895

Сын: Науменков Павел Михайлов

Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Леоненко (левоненко) Павел Михайлович

Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1898

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1903

Дочь: Антонина Михайлова

Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1906

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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