Варвара Иванова
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Иван Зиновьев
Мать: Анисия Прокопова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1879
Муж: Никифор Ананиев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
24.05.1881
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1882
Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов
Рождение ребёнка
09.01.1886
Сын: Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов
Рождение ребёнка
13.11.1888
Сын: Науменков Филипп Михайлов
Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов
Рождение ребёнка
01.06.1891
Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов
Рождение ребёнка
24.07.1892
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов
Рождение ребёнка
13.07.1895
Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Леоненко (левоненко) Павел Михайлович
Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов
Рождение ребёнка
02.07.1898
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов
Рождение ребёнка
26.02.1903
Дочь: Антонина Михайлова
Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов
Рождение ребёнка
19.05.1906
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Науменков Михаил Иосифов
Смерть
Неизвестно