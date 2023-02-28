Михаил Михайлов
Место рождения
Дата рождения09.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1886
Отец: Науменков Михаил Иосифов
Мать: Варвара Иванова
Бракосочетание
16.01.1904
Жена: Анастасия Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1905
Сын: Пётр Михайлов
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
11.12.1908
Сын: Стефан Михайлов
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
16.09.1913
Сын: Александр Михайлов
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Анастасия Филиппова
Смерть
Неизвестно