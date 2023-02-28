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Михаил Михайлов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1886

Отец: Науменков Михаил Иосифов

Мать: Варвара Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1904

Жена: Анастасия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1905

Сын: Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Рождение ребёнка
11.12.1908

Сын: Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Рождение ребёнка
16.09.1913

Сын: Александр Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Анастасия Филиппова

Смерть
Неизвестно
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